A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A16 NAPOLI-CANOSA

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 3:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Caserta e da Salerno, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, seguire le indicazioni per Avellino, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A16 a Tufino, in direzione Canosa/A14;

-dalle 23:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì18 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Caserta e da Salerno, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, seguire le indicazioni per SS7 bis Nola-Villa Literno ed entrare in A1 a Villa Literno, in direzione Napoli.