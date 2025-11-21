A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A16 NAPOLI-CANOSA A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A30 CASERTA-SALERNO
Roma, 21 novembre 2025 – Per consentire lavori di adeguamento sottovia “Madonnelle”, sulla A30 Caserta-Salerno e sulla A16 Napoli-Canosa, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 novembre;
-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre.
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli o Canosa.
In alternativa si consiglia di uscire a Nola, al km 18+900 della A30 e rientrare dalla stessa stazione verso Salerno, per poi immettersi in A16 e riprendere il proprio itinerario verso Napoli o Canosa.
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli e da Canosa, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.
In alternativa si consiglia di uscire a Tufino, al km 23+500, seguire le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie in direzione di Nola ed entrare in A30 alla stazione di Nola, verso Caserta.