A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A16 NAPOLI-CANOSA

A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A30 CASERTA-SALERNO

Roma, 9 marzo 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 MARZO

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-saranno chiusi, per chi proviene da Caserta e da Salerno, i Rami di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli e in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Caserta verso Napoli: anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, immettersi sulla SS7 bis Nola-Villa Literno ed entrare in A16 a Pomigliano, in direzione Napoli;

da Caserta verso Canosa/A14: anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A16 a Tufino, verso Canosa/A14;

da Salerno verso Napoli e Canosa/A14: si consiglia di uscire a Nola, al km 18+900 della A30 e rientrare dalla stessa stazione verso Salerno, per poi immettersi in A16 verso Napoli o Canosa/A14.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 2:00 DI SABATO 14 MARZO

Sulla A16 Napoli-Canosa:

-saranno chiusi, per chi proviene da Napoli, i Rami di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta e in direzione di Salerno.

In alternativa si consiglia di uscire a Tufino, al km 23+500 della A16, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A30 a Nola, verso Caserta o in direzione di Salerno.

DALLE 1:00 ALLE 5:00 DI SABATO 14 MARZO

Sulla A16 Napoli-Canosa:

-saranno chiusi, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, i Rami di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta e in direzione di Salerno.

In alternativa si consiglia di uscire a Tufino, al km 23+500 della A16, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A30 a Nola, verso Caserta o in direzione di Salerno.