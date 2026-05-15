A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1
Roma, 14 maggio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione del portale di segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 18 alle 1:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, uscire alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno e rientrare in A1 verso Roma a Pomigliano Villa Literno;
-dalle 1:00 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa uscire alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno e rientrare in A1 verso Napoli a Pomigliano Villa Literno.