A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SARNO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SARNO
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Sarno”, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata; di conseguenza, nelle due notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Sarno, in entrata verso Salerno.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Nocera Pagani.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Nocera Pagani.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.