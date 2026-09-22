A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SARNO

Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Sarno”, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata; di conseguenza, nelle due notti di giovedì 24 e venerdì 25 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Sarno, in entrata verso Salerno.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Nocera Pagani.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.