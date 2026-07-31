A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SARNO

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Sarno, in entrata in entrambe le direzioni, Caserta e Salerno, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto;

-dalle 21:00 di venerdì 7 alle 6:00 d sabato 8 agosto.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Caserta: Palma Campania;

verso Salerno: Nocera Pagani.