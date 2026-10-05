A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, chi è diretto verso Caserta potrà entrare a Nola, mentre chi è diretto verso Salerno potrà entrare a Sarno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.