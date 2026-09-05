A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 5 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle tre notti di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Caserta.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Sarno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.