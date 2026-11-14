A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre;
-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Giorgio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.