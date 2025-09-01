A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ALLACCIAMENTO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA

Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 settembre sarà chiuso, per chi proviene da Caserta, l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso entrambe le direzioni, Napoli e Canosa.

In alternativa, si consiglia di uscire a Nola, sulla stessa A30, percorrere la SS7bis Nola-Villa Literno e entrare a Pomigliano, sulla A16.

Dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 settembre sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, l’allacciamento con la A16, verso entrambe le direzioni, Napoli e Canosa.

In alternativa, si consiglia di uscire a Nola e rientrare dalla stessa stazione in direzione Salerno, per poi interconnettersi con la A16 in direzione Napoli o Canosa.