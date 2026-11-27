A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI NOCERA PAGANI

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 30 novembre e martedì 1 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Sarno o di Castel San Giorgio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.