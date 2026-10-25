A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTEL SAN GIORGIO-MERCATO SAN SEVERINO VERSO SALERNO

Roma, 25 ottobre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, verso Salerno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Giorgio, percorrere la SS266 verso Salerno e la SS88 fino allo svincolo di Mercato San Severino.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.