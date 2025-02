A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI SARNO

Roma, 24 febbraio 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, sarà chiusa la stazione di Sarno, con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 25 alle 3:00 di mercoledì 26 febbraio, sarà chiusa in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Caserta: Palma Campania;

in uscita per chi proviene da Salerno: Nocera Pagan;

-dalle 1:00 alle 6:00 di mercoledì 26 febbraio, sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Salerno: Nocera Pagani;

in uscita per chi proviene da Caserta: Palma Campania.