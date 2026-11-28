A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI NOLA
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI NOLA
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Nola, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì1 alle 2:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino, sulla A16 Napoli-Canosa;
-dalle 2:00 alle 6:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Caserta: Pomigliano Villa Literno, sulla A1 Milano-Napoli;
in uscita per chi proviene da Salerno: Turino, sulla A16 Napoli-Canosa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.