A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PALMA CAMPANIA-NOLA VERSO CASERTA

Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Palma Campania e Nola, verso Caserta.

Di conseguenza, sulla A30, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli e Canosa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Palma Campania, seguire le indicazioni per Nola sulla viabilità ordinaria e rientrare in A30 a Nola.

A chi proviene da Salerno ed è diretto verso Caserta, Roma e Napoli, si consiglia di seguire le indicazioni per la A3 Napoli-Pompei-Salerno e raggiungere le località di interesse.

Chi proviene da Salerno ed è diretto verso Canosa potrà seguire le indicazioni per il Raccordo Salerno-Avellino ed entrare in A16 alla stazione di Avellino est.