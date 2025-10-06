A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOLA-ALLACCIAMENTO A1 VERSO CASERTA
Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Nola e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Caserta, per consentire attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo svincolo di Maddaloni.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Tre Ponti est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno ed entrare in A1 a Pomigliano Villa Literno, per proseguire verso Roma o Napoli.