A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOCERA PAGANI-CASTEL SAN GIORGIO VERSO SALERNO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOCERA PAGANI-CASTEL SAN GIORGIO VERSO SALERNO
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, verso Salerno.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Nocera Pagani, percorrere la viabilità ordinaria: SP106/SP126 in direzione Castel San Giorgio e SR266 e rientrare in A30 alla stazione di Castel San Giorgio.