A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NOCERA PAGANI-CASTEL SAN GIORGIO VERSO SALERNO
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, verso Salerno.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Nocera Pagani, immettersi sulla SR266 verso Castel San Giorgio, seguendo le indicazioni per Nocera Inferiore e rientrare in A30 alla stazione di Castel San Giorgio.