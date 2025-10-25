A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTEL SAN GIORGIO-SALERNO VERSO SALERNO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTEL SAN GIORGIO-SALERNO VERSO SALERNO
Roma, 25 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Giorgio e Salerno, verso Salerno.
In alternativa si consiglia:
In alternativa si consiglia:
per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria a Castel San Giorgio, seguire le indicazioni verso Castel San Giorgio/Mercato San Severino e rientrare in A30 a Mercato San Severino;
per le lunghe percorrenze, uscire alla stazione di Nocera Pagani, al km 40+000 e seguire le indicazioni per A3 Salerno-Napoli.