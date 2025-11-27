A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSO PER ALCUNE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO

Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Mercato San Severino, con le seguenti modalità:

-dalle 23:00 di giovedì 27 alle 2:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Salerno: Lancusi, sulla A2;

in uscita per chi proviene da Caserta: Castel San Giorgio, sulla stessa A30;

-dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Caserta; Castel San Giorgio, sulla stessa A30;

in uscita per chi proviene da Salerno: Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino.