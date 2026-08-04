A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI MADDALONI

Roma, 4 agosto 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata. Di conseguenza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 4, alle 6:00 di mercoledì 5 agosto, non sarà raggiungibile lo svincolo di Maddaloni, in uscita per chi proviene da Salerno. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Nola e percorrere la SS7 bis Nazionale delle Puglie, in direzione Maddaloni.