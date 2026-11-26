A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 26, alle 6:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, uscire alla stazione di Maddaloni, percorrere la SP335 Ponti della Valle ed entrare in A1 a Caserta sud, in direzione Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.