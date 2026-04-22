A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO SALERNO-AVELLINO VERSO AVELLINO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO SALERNO-AVELLINO VERSO AVELLINO
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Caserta, il Ramo di immissione sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino.
In alternativa si consiglia di uscire a Mercato San Severino, seguire le indicazioni per Fisciano ed entrare sul Raccordo Salerno-Avellino, allo svincolo di Fisciano, in direzione Avellino.