A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Nola e seguire le indicazioni per i paesi vesuviani sulla Strada Statale Nazionale Delle Puglie, verso Palma Campania.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.