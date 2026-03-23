A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI NOLA A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI NOLA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Nola, in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, uscire a Tufino, al km 23+528 e seguire le indicazioni per Nola, lungo la SS7 Nazionale delle Puglie.
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-saranno chiusi, per chi proviene da Napoli e da Canosa, i Rami di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.
In alternativa, uscire a Tufino, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A30 alla stazione di Nola, verso Caserta.