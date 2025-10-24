A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli e Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire a Nola, al km 18+900 della A30 e rientrare alla stessa stazione, per poi immettersi sulla A16 verso Napoli o in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto.