A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA

Roma, 28 marzo 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 31 marzo alle 6:00 di martedì 1 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, per verso Napoli e Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di superare l’allacciamento A16 e uscire a Nola, al km 18+900 della A30, per poi rientrare dalla stessa stazione e immettersi in A16 verso Napoli o in direzione di Canosa/A14.