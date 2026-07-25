A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Caserta, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A16 alla stazione di Tufino, verso Canosa/A14.