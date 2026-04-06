A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, saranno chiusi, per chi proviene da Salerno, i Rami di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli e Canosa.
In alternativa, superare l’allacciamento A16 e uscire a Nola, al km 18+900 della A30, rientrare dalla stessa stazione in direzione Salerno e immettersi in A16, per riprendere il proprio itinerario verso Napoli o in direzione Canosa.