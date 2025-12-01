A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di adeguamento impalcato del sottovia “Madonnelle”, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli e in Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire a Nola, al km 18+900 della A30 e rientrare alla stessa stazione verso Salerno, per poi immettersi in A16 verso Napoli o in direzione Canosa/A14.
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli e da Canosa, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.
In alternativa si consiglia di uscire a Turino, al km 23+500 della A16, seguire le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A30 alla stazione di Nola.