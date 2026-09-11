A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, uscire allo svincolo di Maddaloni, seguire le indicazioni per la SS700 ed entrare in A1 a Santa Maria Capua Vetere, verso Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.