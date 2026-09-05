A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO NAPOLI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO NAPOLI
Roma, 5 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei segnali delineatori di curva, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, uscire a Maddaloni, percorrere la SS335 dei Ponti della Valle verso Caserta ed entrare in A1 a Caserta sud, verso Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.