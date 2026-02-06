A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 VERSO NAPOLI
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 18+900, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno ed entrare in A1 a Villa Literno, in direzione Napoli.