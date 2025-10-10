A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di domenica 12 alle 6:00 di lunedì 13 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 19+000 della A30, percorrere la SS7 bis in direzione Villa Literno ed entrare in A1 a Pomigliano Villa Literno, in direzione di Napoli.