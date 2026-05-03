A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno ed entrare in A1 verso Napoli a Pomigliano Villa Literno.