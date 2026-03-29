A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
Roma, 29 marzo 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree e di ripristino cavi, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno e rientrare in A1 verso Napoli a Pomigliano Villa Literno.