A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
Roma, 12 gennaio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 4:00 di venerdì 16 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, percorrere la SS7 bis in direzione Villa Literno ed entrare in A1 a Villa Literno, verso Napoli.