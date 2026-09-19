A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1 VERSO NAPOLI. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A30-CASERTA NORD E POMIGLIANO VILLA LITERNO-CASERTA SUD
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1 VERSO NAPOLI. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A30-CASERTA NORD E POMIGLIANO VILLA LITERNO-CASERTA SUD
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 22 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, uscire a Maddaloni, seguire le indicazioni per la SP335 verso Caserta ed entrare in A1 a Caserta sud, verso Napoli.
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A30 Caserta-Salerno e Napoli nord, verso Napoli.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A30 Caserta-Salerno, uscire a Maddaloni, seguire le indicazioni per la SP335 verso Caserta ed entrare sulla A1 a Caserta sud, verso Napoli.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 23 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Pomigliano Villa Literno e Caserta sud, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pomigliano Villa Literno, percorrere la SS7 bis fino all’uscita di Caserta/Marcianise, proseguire sulla SS87 NC verso Benevento/Maddaloni/Marcianise e sulla SP335, verso Caserta Centro, sull’R8 (ramo di allacciamento A1/Caserta Centro).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.