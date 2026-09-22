A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI NOLA
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI NOLA
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata verso Salerno.
In alternativa, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso la A16 Napoli-Canosa, entrare su questa autostrada a Tufino, verso Napoli e immettersi in A30 in direzione Salerno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.