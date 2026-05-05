A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Caserta: Sarno;
verso Salerno: Castel San Giorgio.