A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Caserta: Nola;

in uscita per chi proviene da Salerno: Sarno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.