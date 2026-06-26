A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Caserta: Nola;

in uscita per chi proviene da Salerno: Sarno.