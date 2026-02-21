A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA
Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Caserta: Nola;
in uscita per chi proviene da Salerno: Sarno, per poi immettersi sulla SP Sarno-Striano seguendo le indicazioni per Pompei/Scafati/Striano, proseguire sulla SP Pianillo, su via Sarno e via Palma, fino a raggiungere Palma Campania.