A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI NOLA
Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino, al km 23+500 della A16 Napoli-Canosa.