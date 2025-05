A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI NOLA

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 maggio, sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata in entrambe le direzioni, Caserta e Salerno e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Caserta, percorrere la SS7 verso Pomigliano/Villa Literno ed entrare in A1 verso Roma;

in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Salerno: Palma Campania, sulla stesa A30;

in entrata verso la A16 Napoli-Canosa: Tufino, sulla A16.