A30 CASERTA-SALERNO. CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in uscita per chi proviene da Caserta e da Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Caserta: Sarno;
per chi proviene da Salerno: Castel San Giorgio.