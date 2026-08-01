A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTEL SAN GIORGIO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTEL SAN GIORGIO
Roma, 1 agosto 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 agosto, sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Salerno: Mercato San Severino;
in uscita per chi proviene da Caserta: Nocera Pagani.