A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 16 alle 2:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Sarno.