A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO SALERNO-AVELLINO VERSO AVELLINO. RAMO ALLACCIAMENTO RACCORDO SALERNO-AVELLINO/A30: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A30 VERSO CASERTA

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno e sull’allacciamento Raccordo Salerno-Avellino/A30, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 2:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso, per chi percorre la A30 Caserta-Salerno e proviene da Caserta, l’allacciamento sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino.

In alternativa, uscire allo svincolo di Mercato San Severino e seguire le indicazioni per Fisciano, da dove entrare sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino;

-dalle 1:00 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso, per chi percorre il Raccordo Salerno-Avellino e proviene da Avellino, l’allacciamento sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino per entrare in A30 a Mercato San Severino.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.