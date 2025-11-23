A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER ALCUNE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI SARNO

Roma, 23 novembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Sarno, con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 2:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Salerno, Nocera Pagani;

in uscita per chi proviene da Caserta, Palma Campania;

-dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 27novembre, sarà chiusa in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Caserta, Palma Campania;

in uscita per chi proviene da Napoli, Nocera Pagani.